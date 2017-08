Echipa lui Alexandru Epureanu, Istanbul Basaksehir, a remizat pe terenul celor de la Sevilla in play-off-ul Ligii Campionilor - VIDEO

Dupa infrangerea din tur, scor 1 la 2, Istanbul Basaksehir a inceput curajos meciul din Spania. Elia a inscris primul gol. Sevilla a dat un raspuns tare, dupa pauza. Escudero si Ben Yedder au marcat cate o data si si-au adus echipa in avantaj. Oaspetii nu au renuntat la lupta si au egalat scorul, prin Visca, in minutul 83. Astfel, Basaksehir mai avea nevoie de un gol pentru a castiga meciul si a se califica in grupele Ligii Campionilor. Nu a fost sa fie, insa. Sevilla a rezistat si a ajuns in etapa urmatoare. Formatia turca va evolua in grupele Europa League.

Emmanuel ADEBAYOR, ATACANT BASAKSEHIR "Partea pozitivă este că am jucat ca o echipă, foarte bine. Trebuie doar să ne revenim şi să ne concentrăm pe Europa League, să ne întoarcem mai puternici.”

Fundasul moldovean, Alexandru Epureanu, a jucat tot meciul, aseara, si a primit un cartonas galben, in minutul 49. Tot ieri, in grupele Ligii Campionilor s-au calificat formatiile Napoli, Olympiakos, Maribor si Celtic. Gruparea scotiana a pierdut, intr-un meci splendid, in fata echipei Astana, scor 3 la 4. Celtic s-a calificat gratie victoriei din tur, scor 5 la 0.