Echipa lui Artur Ionita a fost umilita de lidera Campionatului Italiei. Cagliari a cedat in fata gruparii Napoli, scor 0 la 5 - VIDEO

Napoli trage tare pentru a cuceri titlul in Serie A, dupa o pauza de 28 de ani. Formatia lui Maurizio Sarri a dominat partida de pe terenul echipei Cagliari, iar Callejon si Mertens au marcat cate o data, in prima repriza.

In minutul 59, antrenorul gazdelor l-a trimis in teren pe moldoveanul Artur Ionita, ceea ce, insa, nu a schimbat scenariul de joc. Napoli a stralucit – Hamsik a inscris pentru 3 la 0, apoi Insigne a marcat din penalty, iar in minutul 90, Mario Rui a executat perfect o lovitura libera.

5 la 0 si Napoli a inregistrat a 10-a victorie consecutiva, in campionat. Napoletanii conduc in clasament, cu 69 de puncte. Juventus are 65 de puncte, dar si un meci rezerva.