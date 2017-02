Echipa lui Mircea Lucescu a pierdut calificarea in ultimul minut: Zenit St. Petersburg si Anderlecht au oferit un meci interzis cardiacilor - VIDEO

Trupa lui Mircea Lucescu avea o misiune grea, dar nu si imposibila in returul contra celor de la Anderlecht. Zenit trebuia sa invinga acasa cu 3 la 0 pentru a accede in optimile Europa League. Atat si a fost pana in minutul 90. Dubla lui Giuliano si reusita lui Dzyuba au dat sperante mari rusilor.

Lovitura a venit chiar inainte de finalul partidei. Anderlecht a inscris in minutul 90 golul calificarii.

Si Tottenham paraseste competitia. O alta echipa belgiana a dat lovitura. Gent a remizat in deplasare, scor 2 la 2, contra formatiei engleze, insa se califica gratie victoriei la limita din tur. Pe Wembley, Tottenham a deblocat tabela de marcaj dupa doar 10 minute, insa autogolul lui Kane si eliminarea lui Dele Alli le-au dat batai de cap gazdelor. Chiar si asa, in repriza secunda Tottenham a mai inscris o data prin Wanyama.

Revenirea insa nu s-a intamplat. Gent a marcat in minutul 82 si a eliminat una dintre principalele favorite la castigarea Europa League.

Rezultatul serii a fost inregistrat la partida dintre Olympique Lyon si AZ Alkmaar. Francezii au demolat formatia olandeza cu scorul uluitor de 7 la 1. Fekir a fost eroul serii, reusind hat-trick-ul.



In optimile Europa League merg urmatoarele echipe.