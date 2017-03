Echipa lui Sumudica ramane in lupta pentru medalii. Astra Giurgiu este in play-off-ul Campionatului Romaniei dupa meciul cu CSM Poli Iasi - VIDEO

Intr-un meci restanta, Astra a venit in vizita formatiei CSM Poli Iasi si a deschis scorul repede. Daniel Niculae a marcat in minutul 12. Iesenii au jucat mai bine, apoi, si, pe final de repriza, au intors scorul. Catalin Stefanescu a egalat, iar apoi gazdele au obtinut un penalty. Andrei Cristea si-a adus in avantaj echipa.

CSM Poli Iasi nu a condus, insa, mult timp. In minutul 56, si Astra a obtinut un penalty, pe care l-a transformat Sapunaru. Nu a fost ultima eroare comisa de gazde, aseara. Portarul Grahovac a gresit la sutul lui Teixeira si a scapat mingea in plasa.

A fost golul decisiv al meciului. Astra a castigat cu 3 la 2 si s-a calificat in play-off-ul campionatului, ceea ce inseamna ca echipa va evolua in cupele europene, in sezonul urmator. Campioana Romaniei in exercitiu ocupa locul 3 in clasament, cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat, avand 41 de puncte. Steaua are 46 de puncte, iar lidera Viitorul – 51.