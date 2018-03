Echipa lui Zidane e pregatita de returul de la Paris, din Liga Campionilor. Real Madrid a trecut de Getafe in campionat: Ronaldo - omul meciului - VIDEO

Gareth Bale a deschis scorul in meciul in care a devenit britanicul cu cele mai multe aparitii in campionatul Spaniei. Partida dintre Real Madrid si Getafe a fost la discretia gazdelor. Dupa reusita lui Bale, Ronaldo a semnat dubla.

Real Madrid s-a impus cu 3 la 1 si ramane pe locul 3 in campionat. Tot ieri, Deportiva La Coruna a remizat pe teren propriu, scor 1 la 1, contra celor de la Eibar. Romanul Florin Andone a marcat golul gazdelor.

Deportivo ocupa penultimul loc in clasament, avand 19 puncte dupa 27 de etape.