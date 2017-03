Echipa moldoveanului Alexandru Epureanu a castigat un nou meci si a profitat de pasul gresit al rivalei Besiktas, care a remizat in partida sa - VIDEO

Basaksehir a invins formatia Konyaspor cu 3 la 0, in deplasare. Celebrul atacant togolez, Adebayor, a marcat primul sau gol pentru noul club. Alexandru Epureanu a primit un cartonas galben, in repriza secunda. Dupa aceasta victorie, echipa sa are 52 de puncte acumulate, cu 2 mai putine decat lidera Besiktas. Pana la finalul sezonului, in liga turca, mai sunt 10 etape.