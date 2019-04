Echipa moldoveanului Artur Ionita, Cagliari a pierdut in fata liderei Juventus. Torinezii au castigat cu 2 la 0 si s-au distantat la tocmai 18 puncte de a doua clasata, Napoli - VIDEO

Juventus continua sa fie la inaltime in campionatul Italiei. Aseara in duelul cu Cagliari, torinezii au deschis scorul in minutul 22, dupa reusita fundasului Leonardo Bonucci.

In repriza a doua, Batrana Doamna, a continuat sa demonstreze un joc nemaipomenit. In minutul 85, pustiul de 19 ani, Moise Kean a dublat avantajul echipei sale, dupa un gol marcat din careu.

In urma acestui succes, Juventus acumuleaza 81 de puncte, iar echipa lui Artur Ionita, Cagliari ramane pe pozitia a 13-ea, cu 33 de puncte. Intr-un alt meci, AC Milan a remizat acasa, scor 1 la 1, in partida cu Udinese. Autorii golurilor au fost Piatek pentru rossoneri, iar pentru Udinese a marcat Lasagna.