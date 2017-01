Echipa nationala a Moldovei va arata altfel in amicalul din Qatar. Igor Dobrovolschi a pregatit un lot, format din jucatori ce evolueaza in campionatul intern - VIDEO

Pentru amicalul cu Qatar, Igor Dobrovolschi a pregatit un lot, format aproape in totalitate din jucatori ce evolueaza in campionatul intern. Mai mult de atat, 3 fotbalisti, atacantii Artiom Zabun si Sergiu Platica, dar si fundasul Dinu Graur, au fost convocati in premiera si ar putea debuta la nationala. Selectionerul considera ca pentru baieti, partida din Qatar va fi o experienta de nepretuit.

Igor DOBROVOLSCHI, SELECTIONER MOLDOVA: "Pentru noi acest meci, este, mai întâi de toate, meci în care vrem să vedem viitorul nostru apropiat. Pentru mine e mai important ca acei oameni care joacă aici, în Moldova, să capete experienţă. Acolo sunt fotbalişti experimentaţi. De exemplu, pe Gaţcan de ce să îl revăd ? Nici nu doresc să o fac. Îl ştiu bine. "

Qatar-ul are evolutii modeste in preliminariile Cupei Mondiale din 2018, dar intr-un amical din noiembrie, a reusit sa invinga Rusia cu scorul de 2 la 1. Dobrovolschi stie care sunt punctele forte ale nationalei Qatar-ului.

Igor DOBROVOLSCHI, SELECTIONER MOLDOVA: “Sunt foarte mulţi jucători naturalizaţi. O echipă foarte bună. Dacă bate Rusia, probabil are nivel? ”

Selectionata Moldovei va pleca in Qatar fara 3 jucatori, convocati initial, dar care s-au accidentat: portarii Ilie Cebanu si Radu Mitu - acestia vor fi inlocuiti de Coselev si Pascenco, dar si atacantul Eugeniu Rebenja. Amicalul Qatar – Moldova se va disputa pe 17 ianuarie, la Doha, si va incepe la ora 18.