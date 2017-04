Echipa romanilor Stanciu si Chipciu a fost oprita de Manchester United. Clubul englez a castigat meciul cu Anderlecht, scor 2 la 1 - VIDEO

Manchester United a inceput tare meciul de aseara, disputat pe Old Trafford. Mkhitaryan a deschis scorul in minutul 10. Anderlecht, cu romanul Alex Chipciu titular, dar cu Nicolae Stanciu rezerva, nu s-a speriat de forta diavolilor rosii si a organizat, apoi, cateva atacuri extrem de periculoase.

In minutul 32, eforturile echipei belgiene au dat roade. Hanni a egalat. AMBIANTA In repriza a doua, antrenorul lui Anderlecht l-a trimis in teren pe Stanciu, insa marile ocazii le-au avut baietii de la Manchester United. Le-au ratat inexplicabil, asa ca scorul a ramas neschimbat.

Deoarece in tur a fost la fel 1 la 1, meciul a continuat in overtime. Clubul englez a dominat si a dat lovitura. Rashford a marcat in minutul 107 golul care o trimite pe Manchester United in semifinale. AMBIANTA Jose Mourinho a stabilit o noua performanta impresionanta.

Este pentru a 10-a oara cand un club condus de el reuseste sa se califice in semifinalele cupelor europene. Mourinho este al treilea antrenor din istorie cu un asemenea rezultat, dupa Alex Ferguson si Giovanni Trapattoni.