Echipa romanilor Stanciu si Chipciu mai spera la calificare dupa remiza cu Manchester United - VIDEO

Cu Nicolae Stanciu titular si Alex Chipciu, intrat in repriza secunda, Anderlecht a scos un egal in sferturile Ligii Europa contra favoritei turneului, Manchester United, scor 1 la 1. Diavolii rosii au inceput in forta, iar in minutul 37 Mkhitaryan a deblocat tabela de marcaj.

Oaspetii au avut numeroase ocazii de a inscrie, ratand insa de fiecare data. Golul egalizator a venit in minutul 86. Astfel, Anderlecht pastreaza sansa reala la calificare. Meciul cu cele mai multe goluri inscrise a fost duelul dintre Celta Vigo si Genk. Spaniolii s-au impus la limita cu 3 la 2, chiar daca oaspetii au deschis scorul. Totusi, Celta si-a revenit repede si a inscris de 3 ori inca in prima repriza.

In partea secunda, belgienii au mai inscris o data, insa nu au reusit sa egaleze intr-un final. Tot ieri, Ajax Amsterdam a trecut la pas de nemtii de la Schalke, scor 2 la 0. Klaassen a reusit dubla.

Meciurile retur din sferturile Europa League se vor disputa joia viitoare.