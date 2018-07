Ei sunt cei mai buni 10 fotbalisti din lume. FIFA a anuntat topul jucatorilor pentru anul 2018 - VIDEO

FIFA a publicat top 10 fotbalisti ai lumii pentru anul curent, care vor concura pentru premiul The Best. Vedetele mondialului, Modric, Kane, De Bruyne si Hazard au intrat in lista. Nu puteau lipsi nici campionii mondiali – Antoine Griezmann, Rafael Varane si Kylian Mbappe.

Salah, Messi si Cristiano Ronaldo completeaza topul, iar starul portughez este cotat cu sanse mari la trofeu. FIFA a anuntat si alte 3 topuri – cea mai buna jucatoare, antrenorul anului in fotbalul masculin, dar si in cel feminin. Votingul a inceput si la proces participa capitanii si antrenorii echipelor nationale, jurnalistii si fanii. Castigatorii clasamentelor vor fi anuntati pe 24 septembrie, la o gala fastuoasa in Londra.