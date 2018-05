El Clasico, umbrit de greseli de arbitraj, dar extrem de spectaculos. Barcelona a remizat pe Camp Nou impotriva celor de la Real Madrid, scor 2 la 2 - VIDEO

Deja campioana in Spania, Barcelona a inceput tare meciul contra lui Real Madrid. Catalanii au deschis rapid scorul, prin Suarez. Avantajul gazdelor a durat, insa, doar 4 minute. Ronaldo a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj.

Pana la pauza, gazdele au ramas in 10 oameni. Sergi Roberto l-a lovit pe Marcelo si vazut cartonasul rosu. In debutul reprizei secunde, Messi si-a adus echipa in avantaj, la o faza in care arbitrul a trecut cu vedere un fault clar in atac.

Scorul final de 2 la 2 a fost stabilit de Bale, cu un sut de exceptie. Spectacolul din El Clasico a fost umbrit de greseli evidente de arbitraj. Centralul a refuzat in minutul 76 un penalty clar la Marcelo.

Imediat, Bale a primit doar un cartonas galben, dupa o intrare dura la Semedo. Galezul a fost iertat de arbitru in prima repriza la faultul asupra lui Umtiti. S-a incheiat 2 la 2, iar Barcelona isi continua sezonul de vis, fara infrangere, in La Liga, dupa ce si-a asigurat deja titlul. De partea cealalta, Real Madrid ocupa locul 3 in clasament, fiind la 3 puncte de Atletico.