Elina Svitolina, la cel mai important trofeu al carierei. A 7-a jucatoare a lumii a cucerit titlul la Turneul Campioanelor, de la Singapore - VIDEO

Dupa primul set, in care Sloane Stephens a dominat-o pe Svitolina si l-a castigat cu 6 la 3, era greu de crezut ca ucraineanca isi va putea reveni. Aceasta insa s-a luat in maini si a dat tot ce are mai bun. Cu un joc defensiv extraordinar si un serviciu impecabil, ucraineanca s-a impus mai intai in setul secund cu 6 la 2, iar in cel decisiv a mentinut nivelul de joc. Svitolina a castigand mansa a treia cu acelasi scor, 6 la 2 si a cucerit trofeul la Singapore.

Este pentru prima data cand Svitolina obtine titlul la Turneul Campioanelor, care de altfel e si cel mai important din cariera ei. Cu punctele pe care le-a obtinut la Singapore, tenismena va urca pana pe locul 4 WTA. Ucraineanca va incasa si un premiu de 2 milioane 360 de mii de dolari, iar Stephens se va consola cu 1 milion 200 de mii.