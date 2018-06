Elvetia este aproape de play-off-ul Campionatului Mondial, dupa ce a trecut dramatic de Serbia - VIDEO

Elvetia a reusit o victorie spectaculoasa in fata Serbiei, scor 2 la 1. Sarbii au fost cei care au condus, dupa ce Mitrovic a marcat in minutul 5. Elvetienii au intors soarta partidei in partea secunda.

Mai intai Xhaka a egalat dupa o reusita splendida din afara careului, ca mai apoi Shaqiri sa aduca victoria in minutul 90.

Dupa 2 meciuri disputate, Elvetia este favorita la calificarea in play-off, alaturi de Brazilia. Tot ieri, Islanda a cedat in fata Nigeriei, scor 0 la 2. Musa a reusit dubla.