Emotii mari pentru Chelsea, in Cupa Angliei. Echipa lui Antonio Conte a avut nevoie de seria loviturilor de departajare pentru a trece de Norwich - VIDEO

Dupa 0 la 0 in tur, aseara, Chelsea a gazduit un alt duel cu Norwich si a inceput meciul cu mai multe rezerve in echipa de start. Astfel, misiunea de a marca un gol nu a fost usoara. Totusi, in minutul 55, Batshuayi a deblocat tabela de scor. Norwich nu a renuntat la lupta si, in al patrulea minute de prelungiri, Lewis a egalat.

Incat in Cupa Angliei nu exista regula golului marcat in deplasare, s-a ajuns in overtime, unde Chelsea a avut din nou probleme. Pedro a fost eliminat dupa un nou fault, iar Morata – pentru simulare si critica arbitrului. S-a ajuns la penalty-uri.

Au marcat toti, in afara de Oliveira si Chelsea s-a impus cu 5 la 4. Aristocratii s-au calificat in saisprezecimile Cupei Angliei, unde vor intalni gruparea Newcastle, la fel pe Stamford Bridge.