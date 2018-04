Emotii pentru favorite. Arsenal Londra si Atletico Madrid s-au calificat greu in semifinalele turneului Europa League - VIDEO

Dupa victoria din tur, scor 4 la 1, Arsenal a tremurat pentru calificare in returul de la Moscova. TSKA a condus cu 2 la 0 gratie golurilor marcate de Chalov si Nababkin. Tunarii s-au trezit, totusi, iar Welbeck a redus din diferenta. Pe final, Ramsey a inscris si el, iar meciul s-a incheiat cu scor egal, 2 la 2. Arsenal merge in semifinalele Europa League.

Arsene WENGER, ANTRENOR ARSENAL LONDRA: “Am jucat impotriva unei echipe bune – TSKA Moscova. In special, in aceasta seara, ei au facut inima mea sa bata mai repede decat m-am asteptat. ”

Emotii a avut aseara si Atletico Madrid. Echipa spaniola a pierdut meciul de pe terenul lui Sporting Lisabona, scor 0 la 1, dar s-a calificat gratie victoriei din tur, cu 2 la 0. O revenire senzationala a reusit Salzburg.

Austriecii au batut-o pe Lazio cu 4 la 1 si merg in semifinalele Europa League. In tur, italienii se impuneau cu 4 la 2. Inca o echipa calificata in careul de asi este Olympique Marseille, care a obtinut o victorie spectaculoasa in duelul cu Leipzig, scor 5 la 2.