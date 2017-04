Era lui Kliciko a apus! Britanicul Anthony Joshua Joshua l-a facut KO pe legendarul boxer ucrainean in fata a 90 de mii de spectatori, pe arena Wembley - VIDEO

In fata a 90 de mii de spectatori, pe arena Wembley, Anthony Joshua l-a invins prin KO pe pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko si detine acum centurile IBF, WBA si IBO la categoria grea. In varsta de 41 de ani, Kliciko a dominat tactic partida, reusind sa-si adjudece la limita runda dupa runda. La jumatatea luptei, britanicul parea extenuat, iar Kliciko a reusit sa-l puna la pamant pe luptatorul de 27 de ani.

Incepand cu runda a noua, Joshua a preluat initiativa, reusind sa domine. In runda a 11-a, britanicul a avut o evolutie excelenta si si-a adjudecat meciul. Joshua a trimis un upercut naucitor, direct in barbia adversarului

Kliciko le-a multumit celor 90 de mii de suporteri prezenti, un record in ultimii 80 de ani in box, si a recunoscut superioritatea britanicului Joshua.

Vladimir KLICIKO, BOXER ”Doi gentlemeni au luptat în această seara. Anthony a fost mai bun. Este trist că nu am câştigat, aveam de gând să o fac. Nu a funcţionat, dar tot respectul şi felicitări pentru Anthony. Un mare respect şi pentru voi cei 90 de mii de spectatori."

Joshua nu a asteptat prea mult pentru a lansa o provocare - a luat microfonul dupa meci si s-a adresat celui care saptamani intregi a anuntat ca isi doreste sa se lupte cu castigatorul meciului Joshua vs Kliciko.

"Fury! Tyson Fury unde eşti omule? Vreau să te văd. Noi suntem aici. Îmi place să lupt şi vreau să lupt cu Tyson Fury.Vreau să le dau celor 90.000 de oameni prezenţi aici încă o şansă să vadă aşa ceva!”

Replica lui Fury nu s-a lasat asteptata, venind pe retelele de socializare. El l-a felicitat precizand ca el s-a jucat cu Kliciko si ar fi gata sa danseze cu Joshua. Ramane de vazut daca meciul urias dintre cei doi britanici va fi urmatorul pentru Joshua. Kliciko, si el campion olimpic, in 1996, a ratat revenirea in ring dupa ce in 2015 si-a pierdut centurile de campion mondial in fata lui Fury. E are in palmares 64 de victorii si 5 infrangeri.