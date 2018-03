Eroii Jocurilor Olimpice, buni si la bataie. Meciul a doua echipe ruse, din Liga Continentala de Hochei, s-a lasat cu violente - VIDEO

Un jucator al formatiei SKA a fost faultat de un adversar. Coechipierii sai au decis sa se razbune. Campionii olimpici Veaceslav Voinov si Ilya Kovalchuk s-au batut cu doi hocheisti ai gruparii Lokomotiv.

Spiritele s-au incins, din nou, pe finalul partidei. Mai multi jucatori s-au incaierat, iar Alexander Yelesin, de la Lokomotiv, l-a batut pe Yegor Rykov.

SKA Sankt-Petersburg a castigat meciul cu Lokomotiv Yaroslavl, scor 4 la 1. Pentru echipa invingatoare, cate un gol au marcat Kovalchuk si Barabanov, iar Tihonov a reusit dubla.

SKA conduce in serie, cu 3 la 1, si mai are nevoie de o victorie pentru a se califica in semifinalele play-off-ului Ligii Continentale de Hochei.