Eroul a revenit acasa. Radu Albot a avut parte de o surpriza, la aeroport. Semifinalistul de la US Open a fost intampinat fabulos: "Fiecare victorie a lui Radu este un imbold" - VIDEO

Radu ALBOT, SEMIFINALIST US OPEN: "Merci tuturor celor care au venit aici. Este foarte placut sa vii acasa, sa fii intalnit de prieteni, cunoscuti si, cand iesi in aeroport, sa strige numele tau."

Cu pancarte in maini, care aveau mesaje de sustinere si felicitare, zeci de copii, care joaca si ei tenis si spera sa ajunga la nivelul lui Radu Albot, au venit la aeroport pentru a-l vedea pe idolul lor.

"Sunt foarte bucuros pentru el, pentru ca si-a batut recordul si a ajuns pana in semifinale, la dublu. "

"Am privit meciul, cum joaca, cum face mingi superbe."

"Joaca tenis foarte bine si ne slaveste tara. E cel mai bun. Sa castige mereu! "

Radu Albot a scris istorie la US Open. In concursul de dublu, impreuna cu tunisianul Malek Jaziri, tenismenul moldovean a ajuns pana in semifinale. Este cea mai mare performanta reusita vreodata de un jucator din Moldova.

Radu ALBOT, SEMIFINALIST US OPEN: "Daca ceva imi spunea, la inceputul turneului, ca ajung in semifinale, sigur era sa fiu de acord. Ma mandresc cu acest rezultat si sunt bucuros ca am ajuns atat de departe."

Presedintele Federatiei de Tenis din Moldova, Ceslav Ciuhrii este convins ca performanta lui Albot ii va inspira pe copiii care joaca tenis.

Ceslav CIUHRII, PRESEDINTE FTM: "Acest rezultat conteaza foarte mult. Asta se vede pe fetele copiilor. Fiecare victorie a lui Radu este un imbold pentru noi toti. Este un rezultat extraordinare de bun. Putea sa-l obtina doar un erou, cum este Radu."

Pentru evolutia de la US Open, in concursul de dublu, Albot si Jaziri au obtinut un premiu comun de 166 de mii de dolari. Moldoveanul a incasat si 54 de mii pentru ca a jucat un meci la simplu, pierdut in fata australianului Nick Kyrgios.