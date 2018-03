Esec usturator, intr-un amical de lux, pentru nationala Rusiei. Gazda Campionatului Mondial din aceasta vara a pierdut meciul cu Brazilia, scor 0 la 3 - VIDEO

Nationala Rusiei a gazduit amicalul cu Brazilia pe stadionul Lujniki, din Moscova, pe care se va disputa si finala Campionatului Mondial. In fata a peste 59 de mii de fani, in tribune, brazilienii au obtinut o victorie la scor. Joao Miranda a inscris primul gol, dupa 52 de minute de joc.

In cateva momente, Selecao a obtinut un penalty. Paulinho a fost faultat in careu de Golovin. Coutinho a transformat lovitura de la punctul cu var. In minutul 66, acelasi Paulinho si-a trecut si el numele pe lista marcatorilor.

3 la 0 a fost si scorul final. Tot aseara, o alta forta a fotbalului sud-american, Argentina a jucat un meci amical cu Italia. Chiar si fara Messi, care a fost doar rezerva, argentinienii au castigat superduelul, disputat la Manchester, scor 2 la 0. Banega si Lanzini au punctat. Marti, Argentina isi va testa fortele intr-un duel cu Spania, iar nationala Italiei va intalni Anglia.