Espanyol a ratat sansa de a se egala la puncte cu Barcelona si Real Madrid, in Campionatul Spaniei. Catalanii au remizat in meciul de aseara cu Rayo Vallecano, scor 2 la 2 - VIDEO

La inceputul meciului, atacantul echipei Rayo Vallecano, De Tomas a inscris primul gol. Mai tarziu, Espanyol a reusit sa egaleze scorul prin executia atacantului Borja Iglesias, in minutul 19. Echilibrul s-a pastrat pina in minutul 45, cand Granero a marcat un gol spectaculos in poarta adversa.

In minutul 47, Rayo Vallecano a reusit sa obtina un penalty, dupa ce oaspetii au faultat in careu. Kakuta a inscris golul final al meciului cu un sut in coltul de sus al portii.Dupa meciul cu Espanyol, Rayo Vallecano se afla pe pozitia a 17-a in clasamentul campionatului. Espanyol a urcat provizoriu pe locul 5, cu 11 puncte.