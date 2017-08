"Este cel mai mare talent al Spaniei!" Povestea cutremuratoare a lui Asensio, transferat in lacrimi la Real

Si-a primit numele dupa uriasul Marco van Basten. Pe el il cheama insa Asensio. Mama sa venea din Olanda, in timp ce tatal sau era din Spania. El s-a nascut in Mallorca, iar astazi poarta numarul 20 pentru Real Madrid, un vis pe care parintii sai il aveau inca de cand acesta era mic, asa cum a dezvaluit chiar presedintele Florentino Perez la prezentarea lui Asensio la Real:

„Parintii tai au venit la mine acum 12 ani, la Mallorca, si mi-au zis: Acesta este fiul nostru, Marco, iar intr-o zi el va juca la Real Madrid”





Momentul prezentarii sale la Madrid a fost extrem de emotionant. Aflat in fata presei, Asensio a inceput sa planga.

Pentru Marco, acel moment l-a facut sa se gandeasca la mama sa, care a decedat din cauza cancerului in 2011, cand acesta avea numai 15 ani. De atunci, fiecare gol pe care il marcheaza ii este dedicat ei.

Debutul lui Asensio a fost marcat de super performante. Gol la debutul in La Liga, gol la debutul in Champions League, gol si la debutul in Cupa Spaniei. Si toate dedicate mamei sale.

Asensio si-a inceput ascensiunea jucand la Mallorca, Espanyol si la juniori. La 16 ani debuta pentru Marllorca si reusea sa dune 51 de aparitii la echipa mare. A prins toate nationalele de junori ale Spaniei si are deja doua selectii la nationala mare si a fost un jucator crucial in castigarea Europeanului U19 de catre Spania in 2015, fiind declarat jucatorul turneului.

„Este de departe cel mai mare talent din Spania”, l-a descris Vincente del Bosque. „Am vrut sa-l luam chiar si la Europeanul din 2016”

Astazi, Asensio se simte excelent la Real sub comanda lui Zinedine Zidane:

„Simt ca Zidane ma apreciaza. Vorbeste mult cu mine si are multa incredere in mine, iar eu incep sa ii raspund in cel mai bun mod cu putinta”

Iar raspunsul lui Asensio a fost cu siguranta pe masura. Nu o spunem noi, ci o spun cele doua goluri fabuloase reusite cu Barcelona, in SuperCupa Spaniei:

Sursa: eusunt12.ro