Este numarul 1 in tenisul mondial, dar este departe de a fi lidera si in topul celor mai bine platite sportive din lume - VIDEO

Simona Halep a castigat in perioada iunie 2017 - iunie 2018 aproape 8 milioane de dolari. In anul analizat de revista Forbes, numarul 1 mondial a avut venituri de 6,2 milioane de dolari din tenis si alte 1,5 milioane din contracte de publicitate.

Liderul in clasamentul celor mai bine platite sportive ramane Serena Williams. Chiar daca a lipsit o buna parte a anului de pe teren americanca a avut venituri de peste 18 milioane de dolari in decurs de un an.

Doar 62 de mii dolari a castigat Williams din tenis, restul banilor venind din activitati extrasportive. Jucatoarele de tenis dominca clasamentul Forbes, exceptii din top 10 fiind o jucatoare de badminton si un fost pilot de curse.