Duelul va avea loc in Japonia. Nu se cunosc, deocamdata, regulile exacte dupa care se va desfasura lupta. Astfel, Mayweather, care a castigat toate cele 50 de partide, in cariera de box, se pregateste de un alt supermeci. In 2019, ar putea sa lupte in cusca cu irlandezul McGregor sau cu rusul Nurmagomedov.