Este oficial. Incepand de vara viitoare, perioada de transferuri din Premier League se va incheia inaintea startului campionatului - VIDEO

Astfel, cluburile din Premier League vor putea aduce jucatori pana la ora 17 din ultima zi de joi de inaintea primei etape. Pana acum, fereastra de transferuri in prima liga a Angliei se inchidea pe 31 august. Totusi, cluburile din Premier League vor putea ceda jucatori in alte campionate. 1,27 miliarde de euro au cheltuit pe transferuri formatiile din prima liga a Angliei in aceasta vara.