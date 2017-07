Este oficial. Romanul Ciprian Tatarusanu este noul portar al echipei Nantes - VIDEO

Ciprian TATARUSANU, PORTAR FC NANTES: “Am ales FC Nantes, în primul rând, pentru că am auzit de interesul din partea renumitului antrenor Claudio Ranieri. În afară de aceasta, am aflat multe despre istoria acestei echipe, este una din cele mai importante din campionatul francez.”

Ciprian Tatarusanu a semnat pe 2 ani cu Nantes, echipa care a ocupat locul 7 in Campionatul Frantei, in sezonul precedent. 2 milioane 500 de mii de euro ar fi suma platita de club celor de la Fiorentina, anunta presa italiana. In cariera sa, Tatarusanu a mai jucat pentru Steaua si Gloria Bistrita.