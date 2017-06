Sfantul Gheorghe Suruceni a ocupat locul 2 in sezonul 2016/2017 din Divizia A, in timp ce Spicul Chiscareni s-a clasat pe locul 3. Pe prima pozitie s-a clasat Sheriff Tiraspol 2, insa echipa a doua a cluburilor nu are dreptul la evolutie in Divizia Nationala. Noul sezon din esalonul superior al fotbalului moldovenesc incepe pe 1 iulie.