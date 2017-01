Etapa perfecta pentru Real Madrid in Spania, in timp ce Barca a remizat, iar Sevilla a pierdut meciul cu Espanyol - VIDEO

Inca un pas important pentru Real Madrid in cursa pentru titlu in Campionatul Spaniei. Ieri galacticii au invins lejer acasa formatia Real Sociedad, scor 3 la 0. Kovacic a deblocat tabela de marcaj in minutul 38, ca dupa pauza Ronaldo sa dubleze avantajul trupei lui Zidane si sa inscrie cel de-al 13 gol in campionat.

Cu 15 minute inainte de final, Real Sociedad a ramas in 10 oameni, iar scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de Morata. Astfel, Real Madrid e lider in La Liga cu 46 de puncte, dar si un meci mai putin disputat. Surpriza etapei a venit de la Barcelona. Catalanii au remizat surprinzator cu Real Betis, scor 1 la 1. Gazdele au condus in minutul 75, insa golul lui Suarez a salvat oaspetii de la infrangere.

Barcelona a avut un gol invalidat pe nedrept. Alba a sutat de la 11 metri, mingea a intrat in poarta, fiind respinsa de un fundas al gazdelor. Centralul si tusierul nu au observat golul si au lasat meciul sa continue. S-a incheiat 1 la 1, iar Barcelona e pe locul 2 in la liga cu 42 de puncte. Pe 3 este Sevilla, care a suferit o infrangere usturatoare cu Espanyol, scor 1 la 3. Andaluzii au ramas in 10 oameni inca in minutul 2, cand Pareja a vazut rosu direct, iar Reyes a transformat din penalty. In minutul 20 Jovetic a restablit egalitatea pe tabela de marcaj.

Totusi, la vestiare Espanyol a plecat in avantaj dupa reusita lui Navarro. In repriza secunda defensiva oaspetilor a cedat, iar Moreno a stabilit scorul final de 3 la 1.

Astfel, Sevilla ocupa locul 3 in La Liga, fiind la egalitate de puncte cu Barcelona, cate 42.