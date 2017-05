Eugeniu Cebotaru, decisiv pentru Sibir. Mijlocasul moldovean a inscris singurul gol in partida contra celor de la Spartak Nalchik - VIDEO

Eugeniu Cebotaru a executat cu sange rece lovitura de la 11 metri, aducand astfel victoria pentru echipa sa, Sibir, contra celor de la Spartak Nalchik, scor 1 la 0. Golul inscris in etapa a 36-a din liga a doua ruse a fost al noualea pentru Cebotaru in acest sezon, moldoveanul fiind cel mai bun marcator la echipa sa. Sibir lupta pentru a-si asigura prezenta in sezonul viitor in liga a doua, fiind pe locul 15, cu 38 de puncte acumulate.