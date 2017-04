Eugeniu Cebotaru, mijlocasul moldovean al echipei Sibir a marcat al 8-lea gol al sezonului, in a doua liga din Rusia, insa au pierdut meciul cu Dinamo Moscova - VIDEO

Eugeniu Cebotaru a marcat deja in minutul 3 al meciului cu Dinamo Moscova. Oaspetii, insa, au dominat meciul si au marcat de 3 ori. Dinamo Moscova conduce in clasament si deja a promovat in Premier Liga Rusiei. Sibir ramane pe locul 17 si lupta pentru evitarea retrogradarii. De fapt, Eugeniu Cebotaru a inscris si in partida precedenta, cea cu Enisey, la fel pierduta de Sibir.

Cebotaru este golgheterul echipei, in acest sezon, cu 8 reusite. Mijlocasul moldovean a mai evoluat, in trecut, la Zimbru Chisinau, Ceahlaul Piatra Neamt si Spartak Nalchik.