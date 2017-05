Euroliga de baschet. Grecii de la Olympiakos vor juca impotriva echipei turce Fenerbahce - VIDEO

Campioana Euroligii de anul trecut, TSKA Moscova, a inceput tare semifinala cu Olympiakos. Condusi in teren de sarbul Milos Teodosic, militarii au avut un avans de 7 puncte, la pauza mare. TSKA a controlat jocul pana in repriza a patra, atunci cand grecii au revenit fenomenal si au distrus apararea moscovitilor. Formatia rusa nu a avut reactie, iar Olympiakos a intors scorul incredibil si a castigat partida cu 82 la 78.

Astfel, TSKA, detinatoare a 7 trofee ale Euroligii, a parasit competitia. O surpriza s-a produs si in cealalta semifinala. Real Madrid, de 9 ori campioana europeana, in trecut, a pierdut in fata echipei turce Fenerbahce, scor 75 la 84.

Finala Euroligii de baschet se va disputa duminica, la Istanbul. Fenerbahce va incerca sa castige primul titlu, in istoria clubului, iar Olympiakos - cel de-al patrulea. Tot duminica, TSKA si Real Madrid vor juca meciul pentru locul 3.