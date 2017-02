Europa League: Manchester United si AS Roma, aproape de optimile competitiei, dupa ce si-au invins la scor adversarii - VIDEO

Manchester United e ca si calificata in optimile Europa League. Diavolii rosii au trecut lejer acasa de francezii de la Saint-Etienne, scor 3 la 0. A fost duelul fratilor Pogba. Paul si Florentin au fost adversari pentru o seara, insa omul meciului a fost de departe Zlatan Ibrahimovic. Suedezul a rezolvat soarta partidei de unul singur, reusind primul hat-trick in tricoul celor de la Manchester United.

Cu un hat-trick s-a remarcat si Edin Dzeko. Bosniacul a facut show in meciul dintre Villarreal si AS Roma. Italienii au reusit o victorie uriasa in deplasare, scor 4 la 0, iar soarta calificarii pare a fi deja decisa.

Una dintre surprizele serii a fost meciul dintre Anderlecht si Zenit Sankt-Petersburg. Rusii au cedat in deplasare, scor 2 la 0. Echipa antrenata de Mircea Lucescu a fost doborata de un alt roman. Nicolae Stanciu a pasat decisiv la ambele goluri.

In turul saisprezecimilor Ligii Europa s-au inregistrat urmatoarele rezultate.

Returul meciurilor se va disputa pe 22 si 23 februarie.