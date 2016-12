Evolutie sub asteptari pentru Borussia Dormund in acest sezon. A remizat aseara cu Hoffenheim si e abia pe locul 5 in campionatul Germaniei - VIDEO

Atacantul celor de la Hoffenheim a profitat de indecizia portarului si a deschis scorul in meciul cu Dortmund. Oaspetii au egalat rapid. Gotze a finalizat o faza de atac superba a echipei sale. In minutul 20 gazdele au iesit din nou in avantaj. Wagner a deviat sutul coechipierului sau, iar portarul Weidenfeller nu a reusit sa reactioneze.

A urmat inca o lovitura pentru Dortmund. In minutul 41 mijlocasul german Marco Reus a vazut al doilea cartonas galben si a fost eliminat. Chiar si asa, Borussia a reusit sa revina in joc. Aubameyang a inscris in debutul partii secunde.

S-a incheiat 2 la 2, iar Borussia Dormund este pe locul 5 dupa 15 meciuri disputate. In acelasi timp, Hoffenheim ramane unica echipa din campionatul Germaniei care inca nu a fost invinsa in acest sezon si este pe locul 3.