Experienta unica pentru 9 cele mai bune tinere baschetbaliste din Moldova. Sportivele au calatorit timp de 10 zile in SUA - VIDEO

9 cele mai bune baschebaliste din Moldova si-au vazut visul implinit. Au ajuns in Statele Unite unde au participat la programul NBA Cares si au invatat de la cei mai buni antrenori din lume.

Capitolina RUSU, BASCHETBALISTA: “Eu nu am crezut ca americanii sunt persoane atat de bune, mereu zambesc, sunt foarte prietenosi si te ajuta la nevoie.”

Pe langa antrenamente, fetele au avut timp si pentru a calatori. Au vizitat cele mai frumoase locuri din Washington si New Orleans. Calatoria in Statele Unite a culminat cu meciul vedetelor din NBA. Moldovenecele au avut ocazia sa-si vada idolii.

Victoria VACARU, BASCHETBALISTA: “Am avut scopul demult sa merg la asa un meci. Cand am intrat in acea sala era foarte mare. Am avut foarte mari emotii, am inceput sa plang.”

Tatiana CECOI, BASCHETBALISTA: “E total diferit. Când vezi jucătorii profesionişti nu pe ecran, dar în realitate, când te afli în tribune, te copleşesc emoţiile. Este de neuitat.”

Incantate de tot ce au vazut in America, fetele isi doresc sa joace peste ocean.

Victoria VACARU, BASCHETBALISTA: “Am un scop sa ajung sa joc si eu in All Star, am o dorinta mare. Vreau sa ma intorc numai decat inapoi, neaparat.”

Capitolina RUSU, BASCHETBALISTA: “Visul meu este sa joc pentru WNBA si cred ca prin forta, munca foarte multa voi reusi sa ajung acolo.”

Nicolai MORARI, PRESEDINTE ACADEMIA DE BASCHET ADMIRALS: “Trebuie să fim pregătiţi pentru a merge acolo cu scopul de a învăţa. Nu doar despre baschet, dar şi despre cum să devenim lideri, despre responsabilitatea socială aici, la noi în ţară.”

Proiectul a fost finantat de Ambasada Statelor Unite la Chisinau. In 2012 si cei mai buni tineri baschetbalisti au fost in SUA.