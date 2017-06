In decisiv, Halep a facut de 2 ori break si s-a impus cu 6 la 3. Romanca s-a calificat in finala, unde va da piept cu Jelena Ostapenko, din Letonia. Va fi a doua finala la Roland Garros pentru Halep, dupa cea din 2014, pierduta in fata rusoaicei Maria Sharapova.