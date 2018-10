Fanii au fost eroii serii la un meci de hochei din SUA. 4 suporteri ai echipei Chicago, printre care si o fosta jucatoare de tenis, au reusit sa inscrie din centrul terenului, intr-un concurs din pauza meciului - VIDEO

4 suporteri ai echipei Chicago Blackhawks, printre care si fosta tenismena Ana Ivanovic, au facut show in pauza dintre reprize. Fiecare a trimis pucul de la centrul terenului in gaura din panoul instalat in poarta. Mai mult de atat, Ivanovic si inca o femeie au inscris si din a doua incercare.

Si daca suporterii au impresionat, atunci echipa a dezamagit. Chicago Blackhawks a pierdut meciul cu Arizona Coyotes, scor 1 la 4. Intr-o alta partida, Columbus a invins-o pe Philadelphia cu 6 la 3. Cel mai spectaculos gol l-a reusit Anthony Duclair, atacantul echipei Columbus. In primele 6 etape din NHL, Columbus Blue Jackets a obtinut 4 victorii si a suferit 2 infrangeri.