Fanii de la Chisinau au luat cu asalt pub-urile pentru a urmari finala Europa League: "Nu erau indrazneti, trebuiau sa fie mai ageri" - VIDEO

"- 2-0!- 1-2!- 2-0, Manchester!- 1-1!- 1-1!- Ajax castiga 1-0. - Cred că va fi 2-1.”

Mult mai modest decat la Manchester sau Amsterdam, fanii de la Chisinau au luat cu asalt pub-urile pentru a urmari finala Europa League. Suporterii diavolilor rosii au facut legea aseara, iar unii chiar au cantat.

Si daca pentru fanii Manchester United a fost o seara de vis, atunci suporterii celor de la Ajax au trait o adevarata dezamagire.



Dupa 90 de minute de joc, Manchester United s-a impus cu 2 la 0.





“- Manchester a jucat mai bine astazi. A fost pe merit victoria. Momentele au fost valorificate bine, adica cate momente au avut, le-au valorificat.

- Mourinho a fost mai puternic!

- Am vrut pentru Ajax victorie, dar ma rog… Au vrut sa intre cu mingea in poarta, au vrut sa faca totul prea perfect."



"- Nu erau indrazneti, trebuiau sa fie mai ageri.”

Gratie victoriei de aseara, Manchester United a reusit sa cucereasca trei trofee in acest sezon, iar in sezonul urmator va evolua in grupele Champions League.