Fara jucatori moldoveni in echipa de start, Sheriff a pierdut meciul primului tur de calificari, in Liga Campionilor - VIDEO

Sheriff Tiraspol a marcat prima, aseara, prin Badibanga, in minutul 14. Torpedo Kutaisi a egalat scorul dupa doar 10 minute, prin Kimadze. Sheriff a avut mai multe ocazii de gol, insa, in repriza secunda, portarul Mikulic a faultat un adversar, in careu, iar arbitrul a dictat penalty.

Kukhianidze a inscris de la punctul cu var. Sheriff a pierdut prima mansa a primei etape de calificari din Champions League, scor 1 la 2. Returul de la Tiraspol se va juca pe 18 iulie.