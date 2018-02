Fara mila de adversar. Juventus a umilit formatia Sassuolo - VIDEO

Juventus a reusit scorul etapei in campionatul Italiei, impunandu-se cu 7 la 0 contra celor de la Sassuolo. Gazdele au luat cu asalt poarta adversa inca din startul partidei, iar dupa prima repriza Juventus conducea cu 4 la 0. Khedira a reusit o dubla.

Spectacolul a continuat si in partea secunda. Gonzalo Higuain a iesit la rampa, reusind un hat-trick in 20 de minute.

Juventus ocupa locul 2 in campionat, fiind la un punct de Napoli, care in invins-o in aceasta pe Benevento cu 2 la 0. In urmatoarea etapa, batrana doamna intalneste formatia Fiorentina.