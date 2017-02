Fara portarul moldovean Nicolae Calancea intre buturi, Dinamo Bucuresti a invins la limita CSU Craiova - VIDEO

Fara portarul moldovean Nicolae Calancea intre buturi, Dinamo a inscris de doua ori pana in minutul 14. Nemec a reusit dubla.

Imediat, Craiova a luat cu asalt poarta dinamovistilor, insa mingea a lovit toate cele 3 bare, fara sa intre in plasa.

In minutul 73 oaspetii au revenit in joc. Penedo a parat penalty-ul batut de Ivan, insa Gustavo a fost pe faza si a marcat din apropiere. S-a incheiat 2 la 1, iar Dinamo ramane in lupta pentru calificarea in play-off. In celalalt meci disputat ieri, liderul din Liga 1, FC Viitorul, a facut show cu Poli Timisoara. Elevii lui Hagi au invins categoric cu 5 la 0. Vlad Morar a fost omul meciului. A inscris de 3 ori si a dat o pasa decisiva in doar 24 de minute.

Florinel Coman, atacantul de 18 ani intrat in locul lui Morar, a avut nevoie de 10 minute pentru a marca. Dupa succesul de ieri, FC Viitorul ajunge la 8 victorii in ultimele 9 etape si este lider autoritar in Liga 1.