Fara sanse de calificare la Campionatul Mondial, nationala Romaniei a invins selectionala Kazahstanului. Budescu a reusit golul serii - VIDEO

Budescu s-a distrat cu defensiva oaspetilor si a deschis scorul in victoria Romaniei cu 3 la 1. Fotbalistul celor de la FCSB a reusit dubla in minutul 38, cand a marcat din penalty. Trupa lui Contra a mai punctat o data in partea secunda. Keseru a finalizat un contraatac exemplar al romanilor.

Oaspetii au inscris golul de onoare pe finalul partidei. Intr-un alt meci din grupa E, Polonia a umilit in deplasare Armenia, scor 6 la 1. Lewandowski a reusit un hat-trick.

Lewandowski a devenit cel mai bun marcator din istoria selectionatei Poloniei. Atacantul a ajuns la 50 de goluri pentru nationala.