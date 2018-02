Fara sanse, in fata unei participante a Campionatului Mondial. Moldova a pierdut meciul amical cu Arabia Saudita - VIDEO

Arabia Saudita a deschis scorul, dupa un corner. Balonul a cazut in careu, fundasii moldoveni nu au reusit sa-l degajeze, iar Hawsawi a trimis mingea in plasa, din 6 metri. Moldova, care a evoluat fara multi jucatori de baza, a avut ocazii de egalare, pana la pauza. Boiciuc, Damascan si Platica au sutat periculos. In repriza secunda, echipa gazda a marcat din nou, prin Al Jassim.

Apoi, Ambros a avut o ocazie mare de gol, insa portarul sauditilor s-a opus, iar pe final, gazdele au inscris pentru 3 la 0, prin Aseri. A fost al treilea meci al selectionatei Moldovei sub comanda lui Alexandru Spiridon. Anterior, echipa noastra a pierdut in fata Coreei de Sud si a remizat cu Azerbaidjanul. Nationala Arabiei Saudite se pregateste de Campionatul Mondial din vara, la care va juca intr-o grupa cu Rusia, Egipt si Uruguay.