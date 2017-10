Fara surprize in Cupa Ligii Angliei. Manchester United a invins in deplasare formatia Swansea si continua drumul spre apararea trofeului - VIDEO

Manchester United a invins in deplasare formatia Swansea, scor 2 la 0. Diavolii rosii s-au calificat lejer in urmatoarea runda a Cupei Ligii Angliei, dupa ce au dominat toata partida. Lingard a fost eroul oaspetilor. Englezul a semnat dubla.

Rivala din oras, Manchester City, a fost la un pas de a se face de ras in fata lui Wolves. Cetatenii au trecut de echipa din liga a doua abia la penalty-uri, dupa ce in timpul regulamentar a fost 0 la 0. Cu emotii s-a calificat si Arsenal.

Tunarii s-au impus in prelungiri in fata celor de la Norwich, scor 2 la 1. Arsenal s-a vazut condusa in prima repriza, insa dubla lui Nketiah a adus victoria gazdelor. Astazi se disputa alte doua meciuri in Cupa Ligii Angliei.