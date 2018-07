Fata in fata cu adversarul sau. Ion Cutelaba a participat la cantarul oficial, organizat inaintea turneului UFC din orasul canadian Calgary. Aproape ca si-a speriat rivalul - VIDEO

Cutelaba nu s-a mai vopsit in verde de aceasta data, dar a avut o surpriza pentru adversarul sau. Rusul Gadzhimurad Antigulov a venit la cantar, iar apoi s-a dus sa dea mana cu luptatorul moldovean, dar...

“A fost un strigat bun. Mi-a placut. Multa intensitate, pentru a-l speria putin pe adversar.”

Cutelaba si Antigulov vor lupta in aceasta seara, in UFC Fight Night, in orasul canadian Calgary. Moldoveanul a disputat, pana acum, 4 lupte in promotion. In doua din ele a invins si in doua a pierdut. Antigulov are doua lupte in UFC si a triumfat in ambele.