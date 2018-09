Favoritele au inceput tare Campionatul Mondial de volei. In meciul serii, Brazilia a invins nationala Frantei cu 3 la 2, la seturi - VIDEO

Brazilienii, tripli campioni mondiali la volei, au fost pusi la treaba de puternica echipa a Frantei. Sud-americanii au castigat primele doua seturi cu acelasi scor, 25 la 20, apoi, insa, cocosii galici, condusi de liderul sau, Earvin N’Gapeth, au revenit si s-au impus cu 25 la 21 si 25 la 23 si au trimis meciul in set decisiv.

Aici, Brazilia, cu Wallace de Souza in mare forma, a fost superioara. 15 la 12 si sud-americanii au obtinut a doua victorie la mondial. Si nationala Poloniei, campioana mondiala in exercitiu, si-a castigat al doilea meci. Polonezii au trecut de Puerto Rico, in trei seturi. Totodata, Italia, care gazduieste competitia impreuna cu Bulgaria, a invins echipa Belgiei cu 3 la 0 la seturi. Mondialul de volei va dura pana pe 30 septembrie.