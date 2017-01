Favoritii, calificati in optimile turneului Australian Open

Rafael Nadal s-a calificat in optimi la Australian Open, dupa un meci-maraton contra pustiului de 19 ani, Alexander Zverev. Spaniolul s-a impus in cinci seturi, scor 4 la 6, 6 la 3, 6 la 7, 6 la 3 si 6 la 2. Partida a durat mai bine de 4 ore, iar in ultimul set Zverev a acuzat crampe. In optimi, Nadal il va intalni pe favoritul numarul 6, francezul Gael Monfils.

In optimile turneului este si Milos Raonic. Canadianul a trecut de Gilles Simon in 4 seturi, scor 6 la 2, 7 la 6, 3 la 6, si 6 la 3. Este primul set cedat de Raonic la actuala editie Australian Open. Anul trecut, canadianul a ajuns pana in semifinale la primul turneu de Grand Slam al anului.

La feminin, Serena Williams isi face una cu pamantul toti adversarii. Americanca s-a calificat in optimi, dupa ce a facut instructiune cu Nicole Gibbs, scor 6 la 1, 6 la 3. A doua favorita de la Melbourne a rezolvat partida in doar 63 de minute. Pana acum, Serena nu a cedat niciun set la actualul turneu.