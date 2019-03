Favoritii ramasi in concurs la Mastersul de la Miami fac legea pe cortul de tenis. La masculin, Roger Federer a trecut usor de rusul Daniil Medvedev, in timp ce la feminin, romanca Simona Halep are drum liber spre finala - VIDEO

La cei 37 de ani, elvetianul Roger Federer continua sa evolueze la un nivel fabulos. Ieri, numarul 5 mondial, a avut parte de un meci aparent usor in fata rusului Daniil Medvedev. Primul set, Mister Perfect, l-a castigat cu scorul de 6 la 4.

Nici in setul secund, Federer nu i-a dat mari sanse adversarului. Fostul lider mondial si-a deschis drumul spre sferturile de finala, dupa ce a finalizat partida cu 6 la 2, dupa doar o ora si doua minute de joc.

In urmatoarea etapa, Roger Federer va da piept cu Kevin Anderson, locul 7 in clasamentul ATP.Intre timp, in concursul feminin, Simona Halep, locul 3 in clasamentul WTA, s-a calificat si ea in semifinala de la Miami. Romanca a batut-o in doua seturi cu 6 la 4 si 7 la 5 pe chinezoaica Qiang Wang.

In semifinale, Halep o va intalni pe jucatoarea din Cehia, Karolina Pliskova, locul 7 in lume.