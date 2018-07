Favoritii turneului Wimbledon si-au demolat adversarii, in optimi. Nadal, Djokovic si Federer si-au castigat in 3 seturi meciurile - VIDEO

Rafael Nadal a avut evolutii modeste la Wimbledon, in ultimii ani. Infrangeri in turul intai, doi sau patru – regele zgurii nu reusea sa ajunga in sferturi. De aceasta data, insa, Rafa e pregatit sa atace trofeul. Spaniolul domina competitia si castiga toate meciurile cu 3 la 0 la seturi. Aseara, l-a invins clar pe cehul Jiri Vesely, scor 6 la 3, 6 la 3 si 6 la 4.

Nadal, campion la Wimbledon in 2008 si 2010, s-a calificat in sferturi, unde a avansat aseara si Novak Djokovic. Tenismanul sarb s-a descurcat de minune in meciul cu rusul Karen Khachanov, pe care l-a castigat cu scorul de 6 la 4, 6 la 2 si 6 la 2.

Djokovic va da piept cu japonezul Kei Nishikori, in turul urmator. Intre timp, detinatorul titlului de la Wimbledon, Roger Federer, a trecut de francezul Adrian Mannarino, scor 6 la 0, 7 la 5 si 6 la 4. Urmatorul adversar al lui Federer va fi sud-africanul Kevin Anderson. Campionul turneului de Grand Slam de la Wimbledon va incasa 2 milioane 250 de mii de lire sterline.