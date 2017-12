Faza inedita in Campionatul Italiei. Un jucator al echipei Lazio a solicitat un penalty, apoi a lovit un adversar - VIDEO

Mingea l-a lovit in mana pe fotbalistul echipei Torino, insa arbitrul a lasat jocul sa continue.

Immobile l-a lovit pe adversar si, abia dupa aceasta, arbitrul a acceptat propunerea jucatorilor gruparii Lazio sa vada reluarea video. Decizia, insa, nu le-a placut gazdelor. Arbitrul nu a dat penalty pentru jocul cu mana in careu, iar pe Immobile l-a eliminat. Ramasa fara golgheter, Lazio a cedat in meciul cu Torino, scor 1 la 3. Rincon si Edera au marcat goluri asemanatoare.

Lazio, viitoarea adversara a echipei FCSB, in Europa League, ocupa locul 5 in Campionatul Italiei, cu 32 de puncte. Inter Milano conduce in clasament, cu 40 de puncte.