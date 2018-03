FC Barcelona a invins-o, fara drept de apel, pe Chelsea. Catalanii au castigat cu 3 la 0 meciul retur din optimile Ligii Campionilor

Messi a avut nevoie de 2 minute si 5 secunde, pentru a deschide scorul, in partida de pe Camp Nou. A fost cel mai rapid gol din cariera argentinianului. Mai tarziu, Messi i-a pasat decisiv lui Dembele, care a inscris pentru 2 la 0.

Chelsea a ratat cateva ocazii mari, iar, dupa pauza, a incasat inca un gol. Messi a marcat, reusind sa trimita, inca o data, balonul printre picioarele lui Courtois. Astfel, Barca a invins-o clar pe Chelsea, dupa ce, in mansa tur, la Londra, a fost remiza, scor 1 la 1.

Ernesto VALVERDE, ANTRENOR FC BARCELONA: “Stim ca Messi valorifica jocul. Ca si toti ceilalti, privim cu placere cum joaca el. Avem noroc sa vedem ceva de ce ne vom aminti inca mult timp. ”

Cesar AZPILICUETA, CAPITAN CHELSEA LONDRA: “Evident, nu am fost pregatiti sa incasam gol in minutul 3. Noi am avut ocazii clare de gol, dar nu le-am fructificat. Ei s-au descurcat mai bine. ”

S-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor si Bayern Munchen. Nemtii au castigat partida cu Besiktas, in deplasare, scor 3 la 1. In tur, bavarezii invingeau cu 5 la 0.